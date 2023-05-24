وصول سفير صيني جديد إلى أمريكا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، إن شيه فنج السفير الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة، وصل أمس إلى مطار نيويورك بعد خمسة أشهر من تعيين سلفه، تشين قانج في منصب وزير الخارجية.

وأوردت الوزارة في نبأ نشرته على موقعها، كلمات السفير الجديد: "تواجه العلاقات الصينية الأمريكية في الوقت الحاضر صعوبات وتحديات خطيرة. أنا وزملائي سنمضي في العمل قدما، ورغم الصعوبات سنقوم بواجبنا حتى النهاية وسننفذ مهمتنا بشرف".

ومنذ يوليو 2021، كان تشين قانج سفير الصين في أمريكا. وفي نهاية ديسمبر من العام الماضي، تم تعيينه على رأس وزارة الخارجية الصينية. ومنذ ذلك الحين، لم ترسل بكين رئيسا جديدا لبعثتها الدبلوماسية في واشنطن.