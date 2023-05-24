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الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وصول سفير صيني جديد إلى أمريكا

شيه فنج
شيه فنج
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، إن شيه فنج السفير الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة، وصل أمس إلى مطار نيويورك بعد خمسة أشهر من تعيين سلفه، تشين قانج في منصب وزير الخارجية.

وأوردت الوزارة في نبأ نشرته على موقعها، كلمات السفير الجديد: "تواجه العلاقات الصينية الأمريكية في الوقت الحاضر صعوبات وتحديات خطيرة. أنا وزملائي سنمضي في العمل قدما، ورغم الصعوبات سنقوم بواجبنا حتى النهاية وسننفذ مهمتنا بشرف".

ومنذ يوليو 2021، كان تشين قانج سفير الصين في أمريكا. وفي نهاية ديسمبر من العام الماضي، تم تعيينه على رأس وزارة الخارجية الصينية. ومنذ ذلك الحين، لم ترسل بكين رئيسا جديدا لبعثتها الدبلوماسية في واشنطن.

وزارة الخارجية الصينية شيه فنج السفير الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة