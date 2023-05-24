وزير الخارجية يتوجه إلى جنيف في مهمة للتشاور مع عدد من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية سوف يتوجه اليوم الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ إلى مدينة جنيف السويسرية، في مهمة تستهدف التشاور مع رؤساء ومسئولي عدد من الهيئات الأممية والمنظمات الدولية في جنيف حول مختلف أوجه التعاون الثنائي مع مصر، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.

وكشف أبو زيد، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال زيارته بكل من السيد "مارتن جريفيث" وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والسيد "فيليبو جراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والسيد " فولكر ترك" المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلًا عن السيدة " إيمي بوب" المديرة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة.

وستتناول لقاءات الوزير بحث سبل تعزيز برامج التعاون الثنائي بين الجانبين، وكذلك تنسيق الجهود بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية، بما فى ذلك الأزمة السودانية وتأثيراتها وسبل توفير الدعم الإنساني العاجل للشعب السوداني الشقيق.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري سيلتقي أيضًا خلال تواجده بجنيف بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون" في إطار التشاور المستمر والتنسيق القائم حول سبل التعامل مع الأزمة السورية خلال الفترة القادمة، وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.