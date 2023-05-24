تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24 مايو

سيطرت حالة من الاستقرار على سعر صرف الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 ، بعد أن تراجع أمس بنحو قرش واحد في البنوك الحكومية و التجارية العاملة في سوق الصرف المصري .

و سجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري ، 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع .

و سجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه اليوم ، في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

بينما وصل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في بنوك ( مصر والأهلي والتنمية الصناعية ) مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

و سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في "ميد بنك" بداية تعاملات اليوم نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنه للبيع

استقر سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

وبلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

في قطر الوطني الأهلي QNB بلغ سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

فيما سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي “ CIB ” حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

وصل سعر الدولار اليوم في الإمارات دبي الوطني الي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

في بنك المشرق ، ثبت سعر الدولار اليوم عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

بلغ سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

كما سجل سعر الدولار اليوم في المصري لتنمية الصادرات 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم الي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

استقر سعر الدولار اليوم في المصري لتنمية الصادرات 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

و بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي الكويتي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه.