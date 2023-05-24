الراوي إسلام عادل لـ "البوابة نيوز": أمنيتي أن تكتب روايات للإذاعة

أعرب الراوي إسلام عادل، عن سعادته لأنه يعمل فى مجال الكتب الصوتية والتى تندرج تحت التعليق الصوتى الذى يعمل به طوال مسيرته الإذاعية.

وطالب “اسلام” فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن تصبح هناك نسخة صوتية بجانب الكتاب الورقي فى معرض الكتاب القادم، أو نسخة ورقية ، بجانب نسخة ورقية مكتوبة خصيصا للكتب الصوتية، حتى يسهل على الراوى تحويلها لنسخة صوتية دون معاناة، مؤكدًا أن هذا المطلب من ضمن أحلامه.

وقال إن من ضمن الأهداف التى يتمنى تحقيقها أن يتم زيادة نسبة الكتب التى تتضمن عناصر مع الراوى، مثل المزيكا والساوند ايفكس، لأنها تجعل الكتاب أكثر متعة، ويستقطب قراء جددا.

وأضاف إسلام أنه يتمنى أيضا أن يصبح هناك كتب تستقطب المراهقين والأطفال، لأنهم أهم جمهور من وجهة نظره، لأنهم من العناصر الأساسية التى تحرك الصناعة.