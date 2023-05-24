الاستقرار يسيطر على أسعار الذهب بالصاغة المصرية بداية اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

استقرت أسعار الذهب في أسواق و محلات الصاغة المصرية ، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 ، وكانت أسعار الذهب قد تعرضت لتراجع كبير فى الأسعار بقيمة 40 جنيها في الجرام الواحد داخل الأسواق خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ( الأكثر إقبالا و انتشارا في السوق المصرية ) نحو 2415 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فى السوق المحلي 2760 جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2070 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1610 جنيهات.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأسواق ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) نحو 19120 جنيها .

ووصل سعر أوقية الذهب ( و تزن حوالي 31 جراما ) نحو 86.4 ألف جنيه للبيع و 87.435 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.8 مليون جنيه للبيع و 2.811 مليون جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

و عالميا ، هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1962.06 دولار للأوقية (الأونصة)

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1965.70 دولار، وتتسبب قوة الدولار في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ولم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق أمس الإثنين حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل عشرة أيام فقط من تعثر محتمل قد يدخل الاقتصاد في حالة من الفوضى. لكنهما تعهدا بمواصلة المحادثات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.55 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 0.4 % إلى 1485.59 دولار، فيما استقر البلاتين عند 1066.59 دولار.