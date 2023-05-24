خلاف دموي.. طلب التحريات في مقتل مسن على يد نجل شقيقه بالوراق

" لم يكن رابط الدم الذي بينه وبين عمه كافيا، فحينما احتد الخلاف بينهما، بات الدم حلا وحيدا لحسمه، بطعنة أودت بحياة عمه"، كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة في مقتل مسن على يد نجل شقيقه، بسبب خلافات مالية، بمنطقة الوراق.

طعنة قاتلة

وتبين من خلال تقرير مفتش الصحة بالكشف الظاهري لجسد المسن، أن سبب الوفاة هو طعنة نافذة بالبطن، ولا توجد آثار ظاهرية على جسد المتوفي.

خلاف كانت نتيجة مميتة

وأشارت التحريات أن سبب وفاة المسن هو خلافات مالية كانت بين المجني عليه والمتهم، وفي يوم الواقعة تشاجرا واحتد الخلاف بينهما، قام على إثرها الأخير بتسديد طعنة نافذة في جسد المجني عليه، بواسطة سلاح أبيض "سكين".

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق بالعثور على جثة مسن مقتول داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طارق.م.ا، مصابا بطعن سكين.

وبعمل التحريات تبين أن نجل شقيق المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.