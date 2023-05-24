علام يطمئن على استعدادات منتخب الصالات قبل انطلاق كأس العرب

تواجد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومعه عضوا مجلس الإدارة اللواء محمد حلمي مشهور و محمد أبو الوفا المشرف على كرة الصالات ، فى تدريبات منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفنى لمتابعة تجهيز المنتخب قبل السفر إلى السعودية لخوض بطولة كأس العرب التى ستقام الشهر المقبل فى جدة.

وعقد جمال علام جلسة مع اللاعبين والجهاز الفنى وأكد لهم على ثقة المجلس فى تحقيق نتائج جيدة خلال مباريات البطولة بالرغم من عملية الإحلال والتجديد التى يشهدها المنتخب فى الوقت الحالى، وطالبهم ببذل أقصى جهد والمنافسة بقوة على لحصد اللقب .

وفي هذا الصدد، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إسناد رئاسة بعثة منتخب الصالات إلى اللواء حلمي مشهور ، خلال مشاركتهم ببطولة كأس العرب بالسعودية .

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