إسلام عادل لـ "البوابة نيوز": مضمون الكتاب الصوتي يصل للجمهور بشكل أسرع

أكد الراوي إسلام عادل، أن التقدم التكنولوجى جعل الحياة أسرع، لذلك فكرة البودكاست بدأت فى الانتشار بشكل كبير فى العالم، ومؤخرا فى الشرق الأوسط.

وأوضح "إسلام" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن توفير الوقت جعل الكثيرين يلجأون إلى هذا الاختراع "الكتب الصوتية" حتى يستفيدوا من المعلومات، وفى نفس الوقت يقومون بأعمال أخرى، مثل قيادة السيارة، وأعمال المنزل، أو تربية الأطفال، أو السفر، أوحتى الرياضة، فالكتب الصوتية حل لوصول الثقافة بشكل أسرع.

وأشار إلى أن هناك سببا ماديا نوعا ما جعل الكثيرين يلجأون إلى منصات الكتب الصوتية، وذلك نظرًا لأن اشتراك المنصات أصبح أقل بكثير من اقتناء الكتب الورقية، بعد ارتفاع أسعارها بسبب ارتفاع سعر الورق والطباعة.

وعن إقبال مستخدمي المنصات الصوتية على كتب محددة قال: " طبعا كتب المؤلفين المشاهير من ناحية النوع، هى الأكثر استماعا، وكتب وروايات الرعب والفانتازيا، ومؤخرا بدأت كتب الـ " non fiction" أكثر رواجا، وهناك كتب أصبح لها باع كبير مؤخرا وهى كتب ملخصات التنمية الذاتية".