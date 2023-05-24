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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجرعة المميتة.. دفن جثة شاب مات بسبب تعاطيه المخدرات داخل شقته بأبو النمرس

ارشيفيه
ارشيفيه
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" إسرافه في تعاطي المخدرات أدى إلى موته كنتيجة حتمية، جرعة زائدة أنهت حياته وكانت خاتمته"، كلفت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا إثر تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، داخل شقته بأبو النمرس، عقب ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفه التشريحية للجثه لبيان سبب الوفاة.
وتبين من التحريات أن الشاب المتوفي، مات بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، ولا شبهة جنائية وراء الحادث.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفي داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة محمد.ا.ع، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ولا شبهة جنائية.

شاب عثر عليه ميتا مات بسبب تعاطيه المخدرات جرعة زائدة ابو النمرس