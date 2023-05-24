بورصة الكويت تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها ،أمس الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 7.5 نقاط ليبلغ مستوى 6757.99 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.11 في المئة، حيث تم تداول 151.5 مليون سهم عبر 10484 صفقة نقدية بقيمة 52.2 مليون دينار كويتي .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 12.9 نقطة ليبلغ مستوى 5395.8 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.24 في المئة من خلال تداول 47.2 مليون سهم عبر 2279 صفقة نقدية بقيمة 8.4 ملايين دينار كويتي .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6.14 نقاط ليبلغ مستوى 7457.41 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المئة من خلال تداول 104.3 ملايين سهم عبر 8205 صفقات بقيمة 43.7 مليون دينار كويتي .

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 28.6 نقطة ليبلغ مستوى 5346.14 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.53 في المئة من خلال تداول 38.9 مليون سهم عبر 1769 صفقة نقدية بقيمة 8.11 ملايين دينار كويتي .