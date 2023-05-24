رونالدو يقود النصر للفوز على الشباب في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزا مثيرا على نظيره الشباب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

وافتتح الشباب أهداف المباراة عن طريق كريستيان جوانكا من ضربة جزاء في الدقيقة 25 وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وقلص أندرسون تاليسكا أهداف المباراة لصالح النصر في الدقيقة 44 وتعادل عبدالرحمن غريب في الدقيقة 51، وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 59 ليحقق العالمي ريمونتادا مثيرة في المباراة ويمنع الاتحاد من تحقيق لقب الدوري السعودي.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 63 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، خلف الاتحاد بثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث.

