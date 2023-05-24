استمرار فعاليات الملتقى التدريبي الأول للعاملين بمراكز الشباب بالدقهلية.. صور

تواصل فعاليات الثاني على التوالي من الملتقى التدريبي الأول للعاملين بمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالدقهلية، اليوم الثلاثاء والذى تنظمه إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، لتنمية مهارات مديري المراكز، والمشرفين الماليين، ومسئولي العضوية، وممثلي رؤساء مجالس الإدارات بمراكز الشباب التابعة لإدارات شباب " ميت غمر - بني عبيد " بقاعة النادى الاجتماعي بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي.

بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، سامح سليم مدير عام إدارة الهيئات الشبابية، أشرف علي رئيس قسم الهيئات بإدارة شباب ميت غمر، وإبراهيم حامد السعيد رئيس قسم الهيئات بإدارة شباب بني عبيد.

ورحب الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة في بداية الحديث بمديرى الإدارات الفرعية، ومراكز الشباب والمشرفين الماليين ومسئولي العضويه، وممثلي رؤساء مجالس الإدارات والمحاضرين، وتمنى للجميع الاستفادة من الملتقي التدريبي، وأن يستفيدوا من هذه الدورة في مجال عملهم وتنمية مهاراتهم ويسألوا عن جميع الأسئلة التي تدور في عقولهم حول الجمعيات العمومية وأساليب وأدوات التطوير المؤسسي.

كما تحدث عن موضوع الاستثمار بمراكز الشباب، وأهميته خلال المرحلة المقبلة، وكيف تولي الدولة عامة ووزارة الشباب والرياضة خاصة بهذا الموضوع، وكيفية استغلال الأماكن الموجودة داخل مراكز الشباب لتدخل حيز الاستثمار فى صورة ملاعب وحمامات سباحة، وقاعات للمناسبات، وأماكن تصلح لإقامة بنوك، بما يعود بالنفع على مراكز الشباب، وتساهم في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية داخل مراكز الشباب للنشء والشباب.

وأضاف سامح سليم مدير عام إدارة الهيئات الشبابية عن الدورة، أن الملتقى التدريبي الهدف منه هو تطوير العمل المؤسسي، من خلال التحول الرقمى والاعتماد الأساسي على المعلومات والبيانات بصورة صحيحة، واختصاصات مجالس الإدارات وحل المشاكل التي تعترضها خاصة ونحن مقبلين على انتخابات الجمعيات العمومية.

حاضر فى الملتقى التدريبي الثاني للعاملين بمراكز الشباب والهيئات الشبابية، نخبة متميزة من مسئولي إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وهم أشرف الحديدي، محمود عبد الهادي، حسام ابو الوفا، محمد السعيد، محمد النجار، أحمد نوار، وأحمد الجزار.

فيما تتضمن فعاليات الملتقى التدريبي الثاني موضوعات متعلقه بقانون الهيئات الشبابية واللوائح المنظمة له، واختصاصات مجالس الإدارات والجهاز التنفيذي، والعضوية،واللائحة الداخلية والخطة والموازنة، بالإضافة إلى الإجتماعات وإجراءاتها، وكذلك الاستثمار وتنمية الموارد والتطوير المؤسسي بالهيئات الشبابية، وتأهيل كوادر جديده قادرة على إدارة مراكز الشباب بطرق إبداعية غير تقليدية، وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وفى نهاية اللقاء التدريبى تم فتح باب الحوار والنقاش، وطرح مديري المركز والمشرفين الماليين، وممثلي العضويه ومجالس الإدارات المشاكل التي تواجههم وتعرقل سير العمل، داخل مراكز الشباب، وطرق الحل، وتم التنبيه بأن مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وخاصة إدارة الهيئات الشبابية تدعم وتساند مراكز الشباب لتقديم الحلول الإيجابية لكافة المشاكل التي تواجههم.

يأتي تنفيذ فعاليات الملتقى التدريبي الأول لتنمية مهارات المديرين والمشرفين الماليين بمراكز الشباب وممثلي العضويه ورؤساء مجالس الإدارات فى دائرة الضوء التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة بقيادة ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وسامح سليم مدير عام إدارة الهيئات الشبابية.

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