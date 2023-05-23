الأهلي يواصل تألقه ويفوز علي إنبي بهدفين بالدوري الممتاز.. صور

حقق النادي الأهلي فوزا مهما على نظيره إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدفي الأهلي كلا من محمد شريف بالدقيقة 29، وأحمد عبد القادر بالدقيقة 39.

سيطر الأهلي على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، وكانت أول فرصة من نصيب علي معلول في الدقيقة الخامسة بعدما تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى وأطلق تسديدة مرت فوق العارضة.

بعدها استمرت سيطرة الأهلي وتعددت الكرات العرضية كان أبرزها في الدقيقة 12 بعدما مرر على معلول الكرة إلى بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة قوية ولكن ارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 17، تألق علي لطفي حارس مرمى الأهلي وتصدى لفرصة خطيرة من أحمد أمين أوفا الذي راوغ رامي ربيعة لينفرد بحارس الأهلي إلا أنه سددها أرضية أبعدها لطفي.

وفي الدقيقة 21، أهدر حمدي فتحي فرصة ذهبية بعد تبادل للرائع للكرة مع علي معلول ومحمد شريف، ليدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 29، أحرز محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الأول بعدما استلم كرة عرضية ليسددها بشكل رائع في شباك الفريق البترولي.

وفي الدقيقة 35، عزز أحمد عبد القادر تقدم الأهلي بالهدف الثاني بعد تسديدة قوية من خارج منطقة لجزاء أطلقها أحمد عبد القادر، فشل حارس إنبي في التعامل معها لتسكن الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط حمدي فتحي على مدافع إنبي واستخلص الكرة لينفرد بالمرمى وسدد كرة قوية ارتطمت بالمدافع ومرت بجوار القائم إلى ركلة ركنية.

بعدها استلم أحمد عبد القادر كرة عرضية وراوغ أكثر من لاعب ثم سدد كرة ارتطمت في الدافع وارتدت إلى حمدي فتحي الذي أطلق تصويبة مرت بجوار القائم.

وفي الدقائق الأخيرة، أجرى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر تبديلا اضطراريا بخروج علي لطفي للإصبة ونزول مصطفى شوبير بدلا منه، لينتهي اللقاء بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

وخاض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، برونو سافيو، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، شادي حسين، أحمد قندوسي، طاهر محمد طاهر، مصطفى شويير.

بتلك النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 56 ويعزز صدراته لجدول ترتيب الدوري الممتاز جمعها من خوض 22 مباراة، حيث فاز 17 مباراة وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه 42 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

فيما تجمد رصيد إنبي بقيادة مدربه تامر مصطفى عند 36 نقطة في المركز التاسع جمعها من خوض 29 مباراة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في ست وخسر في 13 وأحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 36 هدفا.