30 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.2% بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بعد حالة من التراجع الحاد مع بداية تعاملات اليوم، وذلك بفعل تراجع الدولار، متأثرًا بصدور بيانات اقتصادية سلبية، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي 48.5 نقطة، مخالفًا للتوقعات بتسجيل 50 نقطة، فيما كانت القراءة السابقة عند 50.2 نقطة.

وقال فادي كامل عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب انخفضت بقيمة 30 جنيهًا بالأسواق المحلية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام التداولات مساء أمس، فيما شهدت الأوقية بالبورصة العالمية، حيث قلص الذهب خسائره مع نهاية التعاملات بعد موجة من التراجع.

أوضح أن جرام الذهب عيار 21 بدأ التداول صباح اليوم عند 2.450 جنيه، وهبط إلى 2.410 جنيه، واختتم تداولات اليوم عند 2.420 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة دولارين، حيث افتتحت التعاملات عند 1.973 دولارًا، وتراجعت إلى 1.955 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 1.975 دولار.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2.766 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 2.074 جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19.360 جنيه، وسجلت الأوقية نحو 86.014 جنيه.