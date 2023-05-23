"غازبروم" الروسية تعلن انخفاض صافي الأرباح في 2022 بنسبة 41.1%

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن صافي أرباحها بموجب تقريرها المالي انخفض في 2022 بنسبة 41.1% إلى 1.226 تريليون روبل.

وأوضحت الشركة -في تقرير أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن إنتاج الشركة تراجع العام الماضي بنسبة 20% إلى 412.6 مليار متر مكعب، فيما تراجعت الصادرات إلى الدول من خارج رابطة الدول المستقلة بنسبة 45.5% إلى 100.9 مليار متر مكعب.

وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة شركة "غازبروم" أوصى بعدم دفع توزيعات الأرباح لعام 2022.

وفي بورصة موسكو، تراجع سهم شركة "غازبروم" بنسبة أربعة في المائة بعد إعلان قرار مجلس الإدارة عدم دفع أرباح للمساهمين لعام 2022.

ويرى خبراء أن تراجع سهم الشركة الروسية أمر مؤقت كون "غاوبروم" تتمتع بإمكانات هائلة.