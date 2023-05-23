محافظ جنوب سيناء يشهد افتتاح محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي.. صور

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، افتتاح تشغيل محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولى، بقدرة ٤٧٢ ميجاوات فى الساعة بجانب أنها توفر ٢٨٠ كيلو وات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية لخدمة الأماكن المخصصة لانتظار السيارات على مساحة تبلغ ٢٠٠٠ متر مربع.

وشهد الافتتاح مع محافظ جنوب سيناء "اليساندرو فراكاسيتى " الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر، ونائب وزير المالية الياباني، وعضو مجلس النواب فى اليابان، وذلك بحضور اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن ذلك جاء فى إطار تنفيذ دعم الحكومة اليابانية الذى يتم بالتعاون بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مدعومة بأحدث الحلول المستدامة التى يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر.

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