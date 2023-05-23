فرش وتجهيز العيادات الخارجية بالمبنى الجديد بمستشفى إيتاي البارود

في إطار جهود الدولة لدعم مشروعات القطاع الصحي بالبحيرة، وحرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية، وفى إطار خطة التطوير الشاملة التى يشهدها القطاع الصحي بمحافظة البحيرة، وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضي من أهالي البحيرة من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز، بدأ التجهيز لبدء العمل بالعيادات الخارجية بالمبنى الجديد بمستشفى إيتاي البارود، وتزويدها وفرشها بالأثاث اللازم لافتتاحها قريبًا ، حيث سيتم استكمال فرش وتجهيز العيادات بنهاية الشهر الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبتوجيهات الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية.

كما تم تزويد العيادات بعدد كبير من المقاعد والأسرة للمرضى، والدواليب والبرافانات وعدد من تروللى الغيارات وغيرها من الأثاث اللازم.

يشار إلى أن المبنى الجديد بمستشفى إيتاي البارود مقام بالمشاركة المجتمعية على مساحة ٢٠٠٠ م٢، بجوار المستشفى الحالية، وتم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالدور الأرضي ودورين آخرين ليضافا إلى حيز الخدمة بالمستشفى بما يعود بالنفع على المواطنين.