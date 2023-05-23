رئيس مدينة ميت غمر يشهد احتفالية حماة الوطن بعيد العمال.. صور

شارك اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر يرافقه عبد الفتاح شحاته نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر فى احتفالية عيد العمال التي نظمها حزب حماة الوطن بمركز ومدينة ميت غمر بنادى ميت غمر الرياضى بمحافظة الدقهلية .

جاء ذلك بحضور المهندس احمد رعب امين حزب حماة الوطن بالدقهلية والكابتن عبد الفتاح البحراوي الأمين المساعد للحزب بالمحافظة و محمد أبوطالب أمين حزب حماة الوطن مركز ميت غمر و أحمد زهران أمين حزب حماة الوطن بندر ميت غمر و امين القرموطي أمين المجالس النيابية والمحلية بالمحافظة والدكتورة فاطمة غريب عميدة كلية تربية نوعية بالمنصورة فرع ميت غمر وعدد من قيادات الحزب و مديري الإدارات المختلفة بميت غمر والعمال المثاليين التابعين لهذه الإدارات و رؤساء الوحدات المحلية والعامل المثاليين لهذه الوحدات.

بدأت مراسم الاحتفال بالقرآن الكريم والسلام الجمهوري وعقب ذلك كلمة من محمد أبو طالب أمين حزب حماة الوطن مركز ميت غمر أعرب خلالها عن أهمية دور الحزب في تحفيز العمل الجيد وتكريم العامل المثالي وترحيبه بجميع العمال المثاليين والوحدات المحلية والعاملين بالإدارات المختلفة.

وقال أحمد زهران أمين حزب بندر ميت غمر أن بداية الحزب نشأ وسط بيئة صناعية كبيرة مثل الألومنيوم ولذلك كان علينا تكريم العمال المثاليين.

واكد أمين القرموطي أمين المجالس النيابية والمحلية أن الحزب يساند الجيش والشرطة من أجل الجمهورية الجديدة.

وصرح الكابتن عبد الفتاح البحراوي أن الحزب سيشهد الفترة القادمة تطور كبير للطلاب والمرأة والشباب والعامل.

وأثنت الدكتورة فاطمة غريب عميدة كلية تربية نوعية بالمنصورة فرع ميت غمر على المجهودات التي تقوم بها الدولة لخدمة المرأة العاملة والسيدات المصريات في كافة المجالات .

كما عبر كل من نائب مدير إدارة الأوقاف و ممثل الكنيسة المطرانية بميت غمر عن سعادتهم باحتفالية اليوم مؤكدين أن الأديان السماوية جميعها حملت رسالة بأهمية الإتقان في العمل وإعطاء كل ذى حق حقه واحتفالية اليوم كانت ترجمة لذلك حيث تم تكريم العديد من العمال لإتقانهم في العمل .

كما تخلل الحفل فقرات فنية وقصائد شعرية و قدم الحزب درع التكريم والتميز لللواء وجدي الجرواني ولـ عبدالفتاح شحاته نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر تقديراً لجهودهم المتميزة في خدمة المجتمع .

وهنأ اللواء وجدي الجرواني جميع الحضور، والعمال المكرمين، معربا عن خالص تهانيه القلبية للعمال بمناسبة " عيد العمال "، مؤكدا أن تكريم العمال يأتى تقديرا لما يبذلونه من جهد متميز، مشيرا إلى أهمية الدور الذى يؤدونه باعتباره أحد الركائز الأساسية فى منظومة العمل

وأكد أن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة ميت غمر علي مسافه واحده من جميع الأحزاب السياسية المتواجدة على الساحة.

في نهاية الحفل قام اللواء وجدي الجرواني والمهندس أحمد رعب وقيادات الحزب بتكريم العمال المثاليين وسط فرحة أسرهم .

من جانبهم أعرب جميع العمال المكرمين من مختلف الجهات الحكومية عن خالص امتنانهم، لهذه اللفتة الطيبة،

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