الفنانة رانيا فريد شوقى تعلن وفاة خالتها

أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقى، فى منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، عن وفاة خالتها.

وكتبت الفنانة رانيا منشورا قالت فيه: “يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية” انتقلت الى رحمة الله خالتي “سناء ترك” اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واجعل مسكنها الفردوس الأعلى، برجاء قراءة الفاتحة على روحها و تابعت قائلة: صلاة الجنازة في مسجد الشرطة صلاح سالم بعد صلاة الظهر والعزاء في مقابر الأسرة بالغفير.



يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقى، شاركت فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "المداح 3" مع الفنان حمادة هلال.