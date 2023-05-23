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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظ بورسعيد يعتمد
محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية
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اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 84.3%.

 

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

 

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 13827 طالبا وطالبة موزعون على 69 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية  بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.
 

يُمكن الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني - الترم الثاني - في محافظة بورسعيد بإدخال رقم الجلوس من خلال الرابط التالي عقب رفعها على موقع محافظة بورسعيد:

http://portsaid.gov.eg/ads/natega.html

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