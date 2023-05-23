الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام بلد الوليد

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة بلد الوليد، في إطار منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف بلد الوليد على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا" في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، واعتمد تشافي على روبرت ليفاندوفسكي لقيادة الهجوم إلى جانب رافينها

ويبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ماركو ألونسو - كريستنسن - إريك جارسيا - بالدي.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - جافي - بابلو توري.

خط الهجوم: رافينها - روبرت ليفاندوفسكي.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة وتوجد الفريق رسميا ببطولة الدوري الإسباني قبل جولتين، وقبل 4 مباريات من الموسم، فيما يأتي بلد الوليد في المركز الثامن عشر برصيد 35 نقطة.