الأهلي يتقدم على إنبي بثنائية نظيفة في الشوط الأول .. صور

تقدم النادي الأهلي على نظيره إنبي بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدفي الأهلي كل من محمد شريف بالدقيقة 29، وأحمد عبد القادر بالدقيقة 39.

سيطر الأهلي على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، وكانت أول فرصة من نصيب علي معلول في الدقيقة الخامسة بعدما تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى وأطلق تسديدة مرت فوق العارضة.

واستمرت سيطرة الأهلي وتعددت الكرات العرضية كان أبرزها في الدقيقة 12 بعدما مرر علي معلول الكرة إلى بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة قوية ولكن ارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 17، تألق علي لطفي حارس مرمى الأهلي وتصدى لفرصة خطيرة من أحمد أمين أوفا الذي راوغ رامي ربيعة لينفرد بحارس الأهلي إلا أنه سددها أرضية أبعدها لطفي.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، برونو سافيو، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، شادي حسين، أحمد قندوسي، طاهر محمد طاهر، مصطفى شويير.

ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفًا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعيًا حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط..

والتقى الأهلي وإنبى فى 40 مباراة بالدورى قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 29 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 76 هدفًا فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 35 مرة.

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