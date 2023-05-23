اليوم.. عمر خيرت يتسلم جائزة الشيخ زايد العالمية

يتسلم الموسيقار عمر خيرت اليوم جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب "شخصية العام الثقافية" فى دورتها السابعة عشرة، تكريماً لمسيرته الإبداعية التى امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة.

نشرت الصفحة الرسمية لعمر خيرت على "فيس بوك" صورة معلقة عليها: "اليوم يتسلم الموسيقار عمر خيرت جائزة الشيخ زايد لشخصية العام الثقافية لعام 2023".

يذكر أن من المقرر أن يقدم عمر خيرت حفلاً موسيقيًا يوم الاثنين المقبل الموافق 29 مايو الجاري، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة الأوركسترا.

كما يستعد خيرت لإحياء حفل موسيقي يوم 3 يونيو المقبل، على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبوالهول.