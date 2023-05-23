محمد شريف يتقدم بهدف الأهلي الأول في شباك إنبي

أحرز محمد شريف لاعب الأهلي، الهدف الأول لفريقه في شباك إنبي فى الدقيقة 29 من المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة تقدم الأحمر بهدف نظيف.

جاء الهدف بعدما استلم محمد شريف كرة عرضية ليسددها بشكل رائع في شباك الفريق البترولي.

سيطر الأهلي على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، وكانت أول فرصة من نصيب علي معلول في الدقيقة الخامسة بعدما تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى وأطلق تسديدة مرت فوق العارضة.



دخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، برونو سافيو، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، شادي حسين، أحمد قندوسي، طاهر محمد طاهر، مصطفى شويير.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع بالجهاز الفني المعاون على هامش فقرات المران، وذلك لمناقشة عدد من الأمور الفنية.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فقرة تدريبات بدنية وفنية.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وشهدت حماسًا وتركيزًا بين الجميع.

ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفًا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعيًا حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط..

والتقى الأهلي وإنبى فى 40 مباراة بالدورى قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 29 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 76 هدفًا فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 35 مرة.