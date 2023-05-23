تكريم وغياب.. مفاجأة فينيسيوس في مواجهة ريال مدريد ورايو فاييكانو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق الرسمية التي ستواجه رايو فاييكانو، في إطار منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف النادي الملكي المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

تشهد القائمة غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد طرده خلال مباراة فالنسيا الأخيرة، لكنه سيكون بطل حملة تكريم ودعم من جماهير الميرينجي حيث ستطلق الجماهير الهتافات باسم لاعبها البرازيلي منددة بالعنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة فالنسيا على ملعب ميستايا وكلفت البطاقة الحمراء، وسيكون فينيسيوس حاضرًا في مدرجات سانتياجو بيرنابيو ليرى ودعم ناديه له.

تضم قائمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو 21 لاعبا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - روديجير - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - رودريجو - ألفارو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 فيما يأتي رايو فاييكانو في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة.