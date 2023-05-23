ندى ثابت: مصر تقدم جهودًا كبيرة لدعم الدول الأفريقية

ثمنت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، استضافة مصر الاجتماعات السنوية، لبنك التنمية الأفريقى 2023 للمرة الثالثة، مؤكدة دور الدولة المصرية الكبير والفعال في دعم دول القارة السمراء، وسعيها الدائم والمستمر لتحقيق التنمية المستدامة في كافة أرجاء أفريقيا.

وشددت "ثابت"، في تصريحات صحفية لها اليوم، على أهمية الاجتماعات السنوية ودورها الفعال في خلق أفكار جديدة وآليات تمكن القارة الأفريقية من تجاوز التحديات التي تواجهها، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو اقتصادي حقيقي.

وأكدت أن مصر تقدم جهودًا كبيرة لحل مشاكل كثيرة تعاني منها أفريقيا، لاسيما ملف المناخ الذي ظهرت فيه الدولة المصرية بشكل رائع وأحدثت فيه تقدمًا ملحوظًا نال إشادة الجميع.

واختتمت عضو مجلس النواب: يشكل الأمن الغذائي تحديًا كبيرًا أيضًا أمام دول القارة الأفريقية، التي تأثرت بحروب ونزاعات ليس لها يد فيها، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن دول أفريقيا تأثرت بشدة بجائحة كورونا.