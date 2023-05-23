ads
الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يشهد بدء فعاليات مبادرة "أتكلم إشارة" بمدرسة الأمل للصم والبكم

وكيل تعليم شمال سيناء
وكيل تعليم شمال سيناء يشهد بدء فعاليات مبادرة "اتكلم إشارة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، بدء فعاليات مبادرة "اتكلم إشارة" بمدرسة الأمل للصم والبكم والتى نظمتها إدارة التربية الخاصة وذلك لتعليم طلاب المحافظة على لغة الإشارة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور ضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وقام المعلم أحمد سلام بشرح الإشارات، حيث تناول فيه الحروف الابجديه  والألوان  وأيام الأسبوع  ووسائل المواصلات  وأسماء المحافظات، فضلا عن ٢٤ كلمة تم تحديدهم من قبل  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وهي: ( أهلًا - أتفضل - أسمك - سنك - عاوز - بحب - بكره - يسامح - أسرة - أب - أم - إخوة - معلم - صديق - مريض - مستشفى - ولد - بنت - فسحة - مدرسة - موافقة - مهذب - مساعدة - وعد ).

جاء ذلك بحضور ١٢٦ طالب وطالبة من سبعة مدارس بإدارة العريش، والمبادرة تحت إشراف الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة.

التربية الخاصة التعليم الفنى التربية والتعليم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة الأمل للصم والبكم محافظ شمال سيناء