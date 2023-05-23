محررة البوابة نيوز تحصل على دورة التغطيات الصحفية في ظل الاوبئة بالجامعة الامريكية

الثلاثاء 23/مايو/2023 - 11:17 م

اجتازت الزميلة أمل أنور محررة البوابة نيوز دورة تدريبية مقدمة من الجامعة الأمريكية في القاهرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حول التغطيات الصحفية في ظل الأوبئة وحصل المتدربون على تدريب لمدة 3 أيام بدأت في 21 مايو الجاري على مدار 9 ساعات تدريب يوميا طوال مدة التدريب.

تم تقديم المادة العلمية عن طريق 9 أساتذة إعلام ومدربين معتمدين في الجامعة الأمريكية في القاهرة اختتم التدريب بحفل تم خلاله تكريم المتدربين بمنحهم شهادة التخرج من الدورة التدريبية بالإضافة إلى ندوة نقاشية حول أهمية توعية الصحفيين بالتغطيات الصحية في ظل الأوبئة العالمية.

يذكر أن آليات اختيار المتدربين خضعت لعدة مراحل وتصفيات وكانت أبرز شروط القبول في التدريب جهة العمل التي يعمل بها المتدرب بالإضافة إلى سابقة أعماله في الحقل الإعلامي ، وأيضا تميزه إعلاميا وتحقيقه العديد من الانفرادات والسبق .

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