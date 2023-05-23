ads
الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محررة البوابة نيوز تحصل على دورة التغطيات الصحفية في ظل الاوبئة بالجامعة الامريكية

اثناء تكريم الزميلة
اثناء تكريم الزميلة أمل أنور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اجتازت الزميلة أمل أنور محررة البوابة نيوز دورة تدريبية مقدمة من الجامعة الأمريكية في القاهرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حول التغطيات الصحفية في ظل الأوبئة وحصل المتدربون على تدريب لمدة 3 أيام بدأت في 21 مايو الجاري على مدار 9 ساعات تدريب يوميا طوال مدة التدريب.

تم تقديم المادة العلمية عن طريق 9 أساتذة إعلام ومدربين معتمدين في الجامعة الأمريكية في القاهرة اختتم التدريب بحفل تم خلاله تكريم المتدربين بمنحهم شهادة التخرج من الدورة التدريبية بالإضافة إلى ندوة نقاشية حول أهمية توعية الصحفيين بالتغطيات الصحية في ظل الأوبئة العالمية.
يذكر أن آليات اختيار المتدربين خضعت لعدة مراحل وتصفيات وكانت أبرز شروط القبول في التدريب جهة العمل التي يعمل بها المتدرب بالإضافة إلى سابقة أعماله في الحقل الإعلامي ، وأيضا تميزه إعلاميا وتحقيقه العديد من الانفرادات والسبق .

EE91AE8C-7407-4172-9C1C-6AEC4BD93A04
EE91AE8C-7407-4172-9C1C-6AEC4BD93A04
BD5D214D-FF60-43FD-9E03-D45DB1CBFC57
BD5D214D-FF60-43FD-9E03-D45DB1CBFC57
A109E986-D045-4FF1-8773-8B997B9ACF0B
A109E986-D045-4FF1-8773-8B997B9ACF0B
الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعة الامريكية الصحة العالمية