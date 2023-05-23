"تبون": تطابق وجهات النظر مع البرتغال ونطمح إلى السلم بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، من لشبونة، التطابق التام لوجهات النظر بين الجزائر والبرتغال بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح تبون - خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، على هامش المحادثات التي جمعتهما خلال زيارة الرئيس الجزائري إلى لشبونة منذ أمس - أن تلك المحادثات كانت "مثمرة وصريحة وصادقة، عكست عمق العلاقات بين البلدين، وسمحت بتعزيز التشاور المنتظم المعبر عن الشراكة المتعددة الجوانب التي تجمع البلدين في "بيئة إقليمية ودولية معقدة".

وأضاف أن هناك تطابقا تاما في وجهات النظر بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية مثل الأوضاع في ليبيا ومالي والساحل والأراضي الفلسطينية والأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

وذكر الرئيس الجزائري، في هذا الشأن، "أن بلاده تطمح، مثل دولة البرتغال، إلى السلم بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدا الدعم المطلق للقضية الفلسطينية، حيث يعد "موقف الجزائر واضحا في هذا الشأن، وتدافع عن مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين في حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وجدد الرئيس الجزائري، حرص بلاده والتزامها بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في 8 يناير 2005.