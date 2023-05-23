الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية تعاون بين مصر والمملكة بمجال مكافحة الجريمة

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تعاون بين حكومتى مصر والمملكة في مجال مكافحة الجريمة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، حيث وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول في عدة مجالات.

ونوّه المجلس بإطلاق المملكة الرحلة العلمية إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان، للإسهام في التوصل إلى نتائج علمية تخدم البشرية تحقيقًا لمستهدفات (رؤية 2030) في هذا المجال.

وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى أن تقدم المملكة في مؤشري منظمة السياحة العالمية لعدد السياح الدوليين وإيرادات السياحة الدولية لعام 2022 يعكس ما توليه الدولة من اهتمام بتعزيز هذا القطاع وتطويره ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي.