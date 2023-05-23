الرئيس العراقي يؤكد ضرورة مواصلة الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم /الثلاثاء/ ضرورة مواصلة الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب.

وذكر بيان للرئاسة العراقية - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس رشيد بالسفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، حيث أشار الرئيس العراقي إلى تطلع بلاده لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والتجارية والعلمية، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، مشيدا بدور إيطاليا المساند للعراق في حربه ضد الإرهاب وجهودها في تقديم المساعدات الإنسانية.

بدوره، أكد السفير الإيطالي حرص بلاده على استمرار علاقات الصداقة والتعاون مع العراق بشكل أعمق، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي في العراق حاليا سينعكس إيجابا على تفعيل النشاط الاستثماري الدولي وبما يحقق المزيد من الازدهار والتقدم.

وأشار البيان إلى أنه جرى، خلال اللقاء، بحث الاستعدادات لزيارة الرئيس رشيد المرتقبة إلى إيطاليا، بعد أن تلقى دعوة رسمية من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.