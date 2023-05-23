ولاء التمامى: كلمة السيسي أمام اجتماعات البنك الأفريقي عبرت عن كل مواطني القارة

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ان كلمة الرئيس السيسي في افتتاح اجتماعات مجموعة البنك الافريقي للتنمية في شرم الشيخ، هامة للغاية، وبمثابة دعوة للجميع في تعزيز العمل المشترك الذي يرسخ لمساندة الدول الأفريقية في مواجهة الأعباء الراهنة، وتحقيق خطوات ملموسة نحو بناء القدرة على التكيف لمواجهة تحديات كورونا والتغيرات المناخية والموجات الجارفة من التضخم. قائلة: إن كلمة الرئيس السيسي عبرت عن صوت كل مواطن بأفريقيا وشواغله.

وأشارت التمامى فى تصريحات صحفية اليوم، إلى التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التي تواجهها دول العالم جراء آثار كورونا والأزمة "الروسية – الأوكرانية"، لتحدث موجات تضخمية لها أثر على حياة المواطن المعيشية واحتياجاته التنموية التي تعرضت لخطر الوفاء بها في كل دول أفريقيا.

وكشف أن استضافة مصر الاجتماعات السنوية، لبنك التنمية الإفريقى 2023، للمرة الثالثة، تعكس ما تضعه الدولة من اهتمام لتعزيز المساعي الدولية والإقليمية، الداعمة لجهود التنمية، في جميع ربوع القارة الإفريقية، علاوة على العلاقات المصرية مع مختلف دول القارة وفي مختلف المجالات.

واشادت، بمطالبة الرئيس السيسي للحضور بالبحث عن أفكار غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا. لافتا إلى تعاظم فاتورة الاحتياجات التي تحتاجها إفريقيا. ومنها على سبيل المثال، 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، 108 مليارات دولار سنويا لرفع مستوى البنية التحتية.

واختتمت النائبة ولاء التمامى، بالقول إن مصر حريصة تماما على تعزيز علاقاتها الأفريقية في كافة المجالات، والتصدي لمختلف مشاكلها.