بعد الحكم ببراءة زميلهم.. محامو أسيوط يتوجهون بالشكر لنقيب المحامين

استقبل عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، بمكتبه وفدًا من محامي مركز ديروط بأسيوط، وذلك لتوجيه الشكر للنقيب العام على جهوده المبذولة ودعمه للأستاذ إبراهيم علي في قضيته، حتى الحصول على الحكم بالبراءة.

ووجه الوفد خالص الشكر للنقيب العام على دعمه ووقوفه الدائم بجوار المحامين، خاصة وإن كانوا على حق، مؤكدين أن هذا ليس بجديد على الأستاذ عبدالحليم علام، في دعمه لكافة أبنائه وزملائه.

وكان نقيب المحامين قد وجه بتشكيل هيئة دفاع عن الزميل في قضيته المنظورة أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة حتى الفصل فيها، وذلك بالتنسيق مع الأستاذ مجدي حافظ نقيب محامي جنوب القليوبية.

كما وجه الحاضرون الشكر لهيئة الدفاع وعلى رأسها مجدي حافظ نقيب محامي جنوب القليوبية، نشأت عمرو المحامي، بشبرا الخيمة، صلاح كرام، وأحمد مراد المحاميان بأسيوط.