ads
الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بعد الحكم ببراءة زميلهم.. محامو أسيوط يتوجهون بالشكر لنقيب المحامين

وفد محامو اسيوط
وفد محامو اسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، بمكتبه وفدًا من محامي مركز ديروط بأسيوط، وذلك لتوجيه الشكر للنقيب العام على جهوده المبذولة ودعمه للأستاذ إبراهيم علي في قضيته، حتى الحصول على الحكم بالبراءة.

ووجه الوفد خالص الشكر للنقيب العام على دعمه ووقوفه الدائم بجوار المحامين، خاصة وإن كانوا على حق، مؤكدين أن هذا ليس بجديد على الأستاذ عبدالحليم علام، في دعمه لكافة أبنائه وزملائه.

وكان نقيب المحامين قد وجه بتشكيل هيئة دفاع عن  الزميل  في قضيته المنظورة أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة حتى الفصل فيها، وذلك بالتنسيق مع الأستاذ مجدي حافظ نقيب محامي جنوب القليوبية.

كما وجه الحاضرون الشكر لهيئة الدفاع وعلى رأسها مجدي حافظ نقيب محامي جنوب القليوبية، نشأت عمرو المحامي، بشبرا الخيمة، صلاح كرام، وأحمد مراد المحاميان بأسيوط.

نقابة المحامين وفد محامي مركز ديروط باسيوط