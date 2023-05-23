الصين وبيلاروسيا تبحثان آفاق توسيع التعاون التجاري بينهما

أعلنت غرفة الصناعة والتجارة البيلاروسية، اليوم الثلاثاء أن الصين وبيلاروسيا ناقشتا آفاق توسيع التعاون التجاري بين البلدين.

وذكرت الغرفة -في بيان أوردته وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية- أن رئيس غرفة الصناعة والتجارة البيلاروسي اجتمع مع مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية في السفارة الصينية بمينسك وانج رويجوان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع التجاري.

وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا مجالات التعاون الواعدة بين الهيئات التجارية في الصين وبيلاروسيا إلى جانب القضايا المتعلقة بتنظيم جناح واسع النطاق لجمهورية بيلاروسيا في معرض الصين الدولي السادس للاستيراد الذي سيعقد في شنجهاي هذا الخريف.