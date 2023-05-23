فحص الفيديوهات المقدمة من طليقة سعد الصغير بعد اتهامه بالتعدي عليها

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من طليقة سعد الصغير، التي تتهمه وزوجته باقتحام شقتها والاعتداء عليها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وفحص الفيديوهات التي قدمتها المُبلِّغة ، التي تثبت صحة الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من "رانيا.ص" في العقد الثالث من العمر، تتهم طليقها سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر، باقتحام شقتها والتعدي عليها بالسب والقذف بسبب خلافات سابقة بينهما.

وعلى الفور جرى عمل تحريات حول الواقعة لبيان مدى صحة أقوال المُبلِّغة من عدمها، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.