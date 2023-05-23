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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. رونالدو يقود هجوم النصر أمام الشباب في ديربي الغضب

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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أعلن دينكو يليتشيتش المدير الفني لنادي النصر، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الشباب في ديربي الغضب، في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

 

وتقام المباراة على ملعب الأول بارك، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، واعتمد يليتشيتش  على البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم الفريق إلى جانب أندرسون تاليسكا وعبدالرحمن غريب.

 

ويبدأ النصر المباراة أمام الشباب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أجستين روسي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي محمد لاجامي - ألفارو جونزاليس - جيسلان كونان.

خط الوسط: علي صادق الحسن - عبدالله الخيبري - لويس جوستافو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبدالرحمن غريب.

 

ويحتل النصر وصافة الدوري السعودي برصيد 60 نقطة خلف الاتحاد المتصدر بثلاث نقاط، فيما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

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