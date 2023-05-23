برلماني: لدينا إشكالية في تطبيق التشريعات بالقطاع الصناعي

قال النائب أحمد بهاء شلبي، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الصناعة تواجه إشكالية ضخمة في تطبيق التشريع، مشيرا إلى أن هناك عددا من التشريعات في قطاع الصناعة تحتاج إلى أن تتوحد من أجل أن تكون واضحة أمام المشرع دون اضطرابات.

وأضاف “شلبي” خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية “الحياة”، أن لجنة الصناعة بالحوار الوطني استلمت أكثر من 10 ألاف مقترح للنهوض بالصناعة، وهناك تحديات مؤقتة بالنسبة لتوافر مواد الإنتاج، وإشكاليات مثل البيروقراطية والخريطة الصناعية والمستقبل في الثروة الصناعية والصناعات الخضراء.

وتابع، أن هناك رؤية للمستقبل والاتجاه للصناعات الخضراء، والمدن الصناعية المستدامة.