هيئة التنمية الصناعية: هناك مساعي لزيادة تنافسية المنتج المصري بين المنتجات الصناعية في الخارج

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هناك اتفاقا ما بين أعضاء اللجنة الصناعية بالحوار الوطني حول الإيجابيات والسلبيات بقطاع الصناعة، مردفا: أكتر حاجة عجباني أن الكل بيقدم اقتراحات وليس مشكلات فقط.

وأضاف “عبد الكريم” خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن التصدير هو المؤشر الأساسي للنهوض بالصناعة، وذلك لأن التصدير يحقق المواصفات المطلوبة لكل الدول التي يصدر لها المنتجات.

وأوضح أن تعدد المواصفات القياسية للصناعة ليس معناه تضارب بالسوق بل هو متعلق بالسوق المستهدف التصدير له، وكلا في اتجاه الصناعي.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن هناك مساعي لزيادة تنافسية المنتج المصري بين المنتجات الصناعية في الخارج، والقدرة على اختراق الأسواق الخارجية.