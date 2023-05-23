محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام إنبي بالدوري الممتاز

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة إنبي المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، برونو سافيو، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، شادي حسين، أحمد قندوسي، طاهر محمد طاهر، مصطفى شويير.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع بالجهاز الفني المعاون على هامش فقرات المران، وذلك لمناقشة عدد من الأمور الفنية.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فقرة تدريبات بدنية وفنية.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وشهدت حماسًا وتركيزًا بين الجميع.

ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفًا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعيًا حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

والتقى الأهلي وإنبى فى 40 مباراة بالدورى قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 29 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 76 هدفًا فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 35 مرة.