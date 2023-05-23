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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

دار الأوبرا تحيي ذكرى رحيل وردة الجزائرية الخميس المقبل

وردة
وردة
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 تستعد دار الأوبرا لإحياء ذكرى رحيل وردة الجزائرية فى حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة والنصف مساء الخميس الموافق 25 مايو على المسرح الكبير.
يذكر أن تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلًا يوم 26 مايو المقبل على مسرح الجمهورية، وذلك بقيادة المايسترو علاء عبد السلام و يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل منها موسيقي شروق، من حبي فيك يا جاري، عندك بحرية، طاير يا هوا، يمكن علي باله حبيبي، سهر الليالي، فاتت جنبنا، داري العيون، كنت فين وأنا فين، الطير المسافر، وحياتك يا حبيبي، موعود، أداء ياسمين إبراهيم، أحمد رجب، ندي غالب، ياسر سعيد، مصطفي سعد، هبة إسماعيل، محمد متولي، محمد الخولي.

وردة الجزائرية أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلا يوم 26 مايو