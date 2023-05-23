حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز

وصلت حافلة فريق الأهلي إلى استاد القاهرة منذ قليل، لخوض مباراة إنبي المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وفور وصول حافلة الفريق قام الجهاز الفني بُمعاينة أرض الملعب تمهيدًا لبدء عمليات الإحماء وبدء المباراة المرتقبة.

وأدى الفريق مرانه الختامي لمباراة إنبي أمس على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض اللاعبون تدريبات الجري حول الملعب وفقرات بدنية في الجيم، وذلك في بداية فقرات المران الجماعي.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع بالجهاز الفني المعاون على هامش فقرات المران، وذلك لمناقشة عدد من الأمور الفنية.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فقرة تدريبات بدنية وفنية.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وشهدت حماسًا وتركيزًا بين الجميع.

ويتربع الاهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفًا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعيًا حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

والتقى الأهلي وإنبى فى 40 مباراة بالدورى قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 29 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 76 هدفًا فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 35 مرة.

وتأهل الأهلي إلى نهائى دورى الأبطال بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف دون رد، فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى رادس، والفوز بهدف دون رد فى مباراة العودة التى أقيمت على استاد القاهرة.

كما تأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبى مع صن داونز فى المغرب والتعادل الإيجابى 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.