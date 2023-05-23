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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وكالة الدفاع الأوروبية تعتمد 11 مشروعًا عسكريًا جديدًا بمشاركة 15 دولة

وكالة الدفاع الأوروبية
وكالة الدفاع الأوروبية
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اعتمدت وكالة الدفاع الأوروبية المرحلة الخامسة من المشاريع التعاونية ضمن إطار التعاون المنظم الدائم لتنفيذ 11 مشروعًا جديدًا ومشاركة 15 دولة.

وذكرت وكالة الدفاع الأوروبية - في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - أن المشاريع تعمل في ستة مجالات عسكرية، وتشمل قدرات بالغة الأهمية، مثل الذخائر والمدفعية المضادة والمروحيات متوسطة الحجم، موضحة أن المشاريع ستساعد في زيادة تماسك مشهد القدرات الأوروبية وتقديم فوائد تشغيلية للقوات المسلحة الأوروبية.

وقال الممثل السامي ورئيس الوكالة جوزيب بوريل "على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتداعياتها العسكرية، بما في ذلك متطلبات الحرب شديدة الكثافة، تهدف مشاريع إطار التعاون المنظم الدائم الجديدة إلى تقديم قدرات حاسمة مع المزيد من التركيز التشغيلي".

وأضاف: أنه "لا يمكننا بناء دفاع أوروبي أقوى دون التأكد من أن القوات المسلحة الأوروبية جاهزة ومجهزة تجهيزًا جيدًا لمواجهة تحديات المستقبل".

وكالة الدفاع الأوروبية جوزيب بوريل أوكرانيا