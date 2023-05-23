بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وانبي في الدوري المصري لكرة القدم

الثلاثاء 23/مايو/2023 - 08:15 م

يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين فريقي الأهلي وانبي بث مباشر اليوم في الجولة ال 29 القادمة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023، اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي وانبي في الدوري الممتاز

وتذاع مباراة الاهلي وانبي بث مباشر اليوم في الجولة 29 من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة ON Time Sports 1 في الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد ٥٣ نقطة من ٢١ مباراة ويسعى كولر لاستغلال المباريات المؤجلة لتوسيع الفارق مع المنافسين واستعادة لقب الدوري الممتاز بعد غياب عامين لحساب غريمة الزمالك بينما يسعى إنبي لتحسين ترتيبة في جدول المسابقة حيث يحتل المركز التاسع برصيد ٣٦ نقطة من ٢٨ مباراة.