"أوستراكا" تدعو الفنان الروسي جورجي كوراسوف «ضيف شرف» كرنفال الفنون والسياحة

دعت مؤسسة أوستراكا للفنون ، الفنان الروسي العالمي الشهير جورجي كوراسوف، ليكون ضيفا على فعاليات كرنفال مصر السياحة والفنون، ضمن فعاليات المنتدى العالمي، التي ستقوم بتنظيمه في الفترة من ٢٢ إلى ٢٨ سبتمبر بالغردقة والأقصر، التي تحتفل به أوستراكا كل عام بمناسبة يوم السياحة العالمي ٢٧ سبتمبر.

وذكر مؤسس أوستراكا، الفنان محمد فاروق حميدة، أنه يقدم الدعوة للفنان الروسي جورجي كوراسوف، وذلك للالتقاء بمجموعة من فناني مصر المميزين.



تضم الفعاليات ورش لفنانين من ٢٢ دولة وكرنفالا استعراضيا لفرق من الموسيقى والعروض الفنية الفلكلورية بجانب برنامج سياحي متكامل لضيوف المنتدي تنشيطا للسياحة والتسوق عبر السياحة التشكيلية.

يضم الكرنفال أيضًا عرض بيرفورمانس للفنان التركي الشهير أورهان جبرائيل أوغلو أمام المارة بالممشى السياحي.

ومن المقرر أن تتقدم مؤسسة أوستراكا للفنون، بدعوة الفنان الروسي جورجي كوراسوف، عبر دعوة يتسلمها القنصل الروسي بالغردقة.