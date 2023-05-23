الحوار الوطني .. اقتراح بتشكيل وفد للتفاوض مع الشركات العالمية لإنشاء مقرات بمصر

الثلاثاء 23/مايو/2023 - 08:08 م

قال المهندس أحمد حلمي، أمين عام حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إن المحور الاقتصادي يعد من أهم المحاور التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري. واقترح حلمي، خلال مشاركته بجلسات الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» في الحوار الوطني،، أن تتفاوض الحكومة المصرية مستعينة ببعض رجال الأعمال وبعض الوزارات، لتشكيل وفد للتفاوض مع الشركات العالمية لإنشاء مقرات لها داخل جمهورية مصر العربية خاصة بعد ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من تأسيس بنية تحتية قوية .

وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أن هذا الاقتراح عن تجربة ومعايشة عملية للسوق التجاري، و من الناحية الاقتصادية سوف يتم توفير قيمة الفرق من تداول العملة، كما أنه يسمح للحكومة المصرية بإنشاء Media City وعمل مقرات لهذه الشركات لتشجيعهم على الاستثمار والعمل من جمهورية مصر العربية مما سيوفر فرص عمل هائلة وتقليل الانفاق من النقد الأجنبي لأنه في هذه الحالة الدفع سوف يكون بالجنية المصري. ووجه المهندس أحمد حلمي رسالة للشباب المصري :"أخيراً وليس أخراً احب أن أوجه كلمه للشباب الذي انا واحد منهم وأقول لهم و أؤكد ان البلد دى بتاعتنا وهنفضل وراها مهما حصل ومش هنسيبها ابدا. مهما كانت التحديات اللى بنمر بيها احنا كلنا هنا عشان نشوف حلول وأرجوكم يلا نشتغل و نبنى بلدنا".