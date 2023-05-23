رئيس وزراء الهند: قريبًا فتح قنصلية بمدينة «بريسبان» الأسترالية

قال رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، اليوم، إن بلاده ستفتح قنصلية في مدينة "بريسبان" قريبا، وذلك من أجل تحقيق الطلب الذي طال انتظاره من قبل المغتربين.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن رئيس الوزراء الهندي أعلن هذا خلال حدث أقيم في أحد الملاعب بمدينة "سيدني"، وحضره نظيره الأسترالي "أنتوني ألبانيز".

وأضافت القناة أنه وفقا لمكتب الإحصاء الأسترالي لعام 2016، أعلن 619 ألفا و164 شخصا في أستراليا أنهم من أصول هدنية، وهؤلاء يمثلون 2.8 في المائة من سكان أستراليا، ومن بينهم 592 ألف شخص ولدوا في الهند.