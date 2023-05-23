دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفريق الجوالة بجامعة كفر الشيخ

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة كفرالشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الاوليه بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية وكلية التمريض بالجامعة، وذلك ضمن فعاليات مركز التدريب الكشفي والإرشادي، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك باشراف الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور مها ابو جازيه عميد كلية التمريض، والدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور صبحي سراج مستشار لجنة الجواله بالجامعه.



أوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الدورة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، ومن هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب والتنفس والنبض وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات "الكسور، الحروق، الجروح، إغماء، ضربات الشمس، إنعاش القلب، وضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية.



كما تضمن برنامج الدورة مجموعه من المحاضرات النظرية والتطبيق العملي للعديد من الاصابات المختلفة وكيفية التعامل معها كإسعاف أولي للحد من تفاقم الاصابه والحفاظ علي المصاب ورعايته لحين وصول الإسعاف، وذلك علي يد مجموعه متميزه من اعضاء هيئة التدريس والمدربين بكلية التمريض.



جاء ذلك بمتابعة وتنفيذ الدكتور صفوة شلبي مدير ادارة الجوالة والخدمة العامة، ومهندسه هاله الصاوي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعه، ومسئولي النشاط بادارة الجواله حازم عياد، وأمل عبد الرحمن، واحمد عبد الله.