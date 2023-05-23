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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ فقه: من يمنع زوجته من صلة رحمها له عقاب شديد من الله

هاني تمام
هاني تمام
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قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز منع الزوجة من أهلها، لأن هذه مخالفة صريحة لشرع الله، لافتا إلى أن الزوج الذى يساعد زوجته على صلة رحمها يأخذ ثواب مساعدتها، وكذلك ثواب أرحامها. 

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، من تقديم مروة شتلهة، اليوم الثلاثاء: "لو زوجتك عندها حد من أهلها مريض، ساعدها إنها تساعده وتزوره، هتأخذ ثواب كبير لأنك أنقذت حد من عسرته، وربنا هييسر لك كل أمورك، وكمان هتأخد أجر كبير إنك ساعدتها على صلة الأرحام، ولو منعتها انتظر عقاب كبير من الله لأنك كنت السبب فى القطيعة بين الناس".


 

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