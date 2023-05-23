التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أسوان والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان والبنك الأهلي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو البنك الأهلي على مجريات الأمور وشنو أكثر من هجمة خطيرة على مرمى أسوان بفضل انطلاقات وتحركات كريم بامبو، إلا أن حارس أسوان وخط الدفاع أفسدوا كافة الهجمات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أعلن الجهاز الفني لنادي أسوان بقيادة أيمن الرمادي تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمي: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستيلو – مصطفى عبد الرسول – علي فتحي.

خط الوسط: عماد فتحي – محمد مصطفي ميدو – بلال السيد – حسام عرفات – محمد عطوة.

خط الهجوم: محمد حمدي زكي - أحمد خالد.

فيما جاء تشكيل فريق البنك الأهلي مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت_ اسحاقو يعقوبو _ محمود الجزار.

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ محمود قاعود _ أحمد ياسر.

خط الهجوم: كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي أحمد صبحي، أحمد ياسين، إسلام جابر، اسامة فيصل، عاصم صلاح، موسي دياوارا، حمدي علاء، باسم مرسي، أحمد سعيد.

ويدخل فريق أسوان بقيادة مدربه أيمن الرمادي مباراة اليوم أمام البنك الأهلى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 34 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 وخسر في 13 وأحرز لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق البنك الأهلى مباراة اليوم بقيادة مدربه بابا فاسيليو أمام أسوان بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 31 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 10 وخسر في 12 وأحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 35 هدفًا.