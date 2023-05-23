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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إيهاب توفيق فى لبنان 3 يونيو المقبل

ايهاب
ايهاب
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يجهز المطرب إيهاب توفيق لإحياء حفل غنائى فى لبنان يوم 3 يونيو ومن المقرر أن يقدم توفيق مجموعة من أجمل أغانيه التى تنال إعجاب الجمهور؛ وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى الوطن العربى.
يذكر أن المطرب إيهاب توفيق قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ليكى عندى"، على موقع "يوتيوب" وباقى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم.

إيهاب توفيق حفل غنائى فى لبنان 3 يونيو