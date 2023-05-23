إيهاب توفيق فى لبنان 3 يونيو المقبل

يجهز المطرب إيهاب توفيق لإحياء حفل غنائى فى لبنان يوم 3 يونيو ومن المقرر أن يقدم توفيق مجموعة من أجمل أغانيه التى تنال إعجاب الجمهور؛ وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى الوطن العربى.

يذكر أن المطرب إيهاب توفيق قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ليكى عندى"، على موقع "يوتيوب" وباقى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم.